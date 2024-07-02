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В Тульской области из-за аномальной жары побит рекорд потребления энергомощности
Фото: so-ups.ru

В Тульской области из-за аномальной жары побит рекорд потребления энергомощности

Рост потребления мощности, связан с увеличением потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование как в быту, так и в промышленности.

По данным филиала Системного оператора Единой энергетической системы в энергосистемах Москвы, Московской, Владимирской, Воронежской, Костромской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей 2 июля были зафиксированы новые летние максимумы потребления мощности.

Новое значение максимума потребления мощности в энергосистеме Тульской области было достигнуто в 10.00 по московскому времени: потребление мощности энергосистемы составило 1373 МВт – на 45 МВт выше летнего максимума, зафиксированного в 14.00 7 августа 2023 года.

Отмечается, что существенную роль в росте потребления мощности сыграло одно из металлургический предприятий области. В Тульской области максимально значение достигнуто уже в третий раз за лето.

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