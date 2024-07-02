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В Богородицке «накрыли» преступную группу, которая зарабатывала на нелегалах
Фото из архива Myslo

В Богородицке «накрыли» преступную группу, которая зарабатывала на нелегалах

Обвинение предъявлено жителю Подмосковья и двум гражданам Таджикистана.

Следователем Богородицкого МРСО СУ СК Росси по Тульской области расследуется уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции, совершённая группой лиц по предварительному сговору».

Установлено, что с декабря 2023 по март 2024 года житель Московской области вместе с двумя гражданами Таджикистана незаконно разместили в гостинице 22 иностранных граждан. Семеро из них находились в России нелегально и были незаконно трудоустроены в местный питомник.

Мужчинами предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, в отношении них судом избраны меры пресечения. Кроме того, правоохранители приняли меры к выдворению нелегалов за пределы страны. Ведётся следствие, выясняются все обстоятельства преступной деятельности фигурантов.

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Фотограф:
сегодня, в 18:30 0
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Событие
СУ СК России по Тульской областипреступлениенелегальная миграция
Место
Тульская областьБогородицк

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