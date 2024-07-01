В конце июля в Тульской области начнутся съемки фильма студии Михалкова «Рождение империи»

Фото телеканала «Россия».

Стартовали съемки масштабной исторической драмы «Рождение империи» производства студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия».

Съемки картины пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тульской области и Москве. Напомним, в нашем регионе площадкой станут окрестности деревни Никулино в Алексинском районе. Здесь развернется главное сражение — Полтавская битва.

По информации Myslo, работа киностудии в Тульской области запланирована на 20-е числа июля. Сейчас же идет набор в массовку. Подробнее — по ссылке.

По сюжету фильма, вернувшись на родину после Великого посольства, Петр Первый вступает в затяжную войну со Швецией за выход к морю. На пути к большой победе его ждут серьезные испытания — разочарования, обман и предательства, только преодолев которые, Петр станет Императором, обретет настоящую любовь, а Россия будет провозглашена великой Империей.

Главные роли в картине исполняют Александр Горбатов (Петр I), Юлия Пересильд (Анна Монс), Милош Бикович (Александр Меншиков), Ксения Утехина (Марта Скавронская), Алексей Гуськов (Борис Шереметев). Также в проекте примут участие Александр Яценко, Сергей Шакуров, Виктор Добронравов, Александр Яцко и другие.

Андрей Кравчук, режиссер:

— Нам очень важно создать образ этого удивительного, противоречивого и великого человека. Мы постараемся погрузить зрителя в мир старой московской Руси и постепенно вместе с нашим героем создавать новый мир, преодолевая препятствия, которые возникают не только из тягот и угроз войны, но и из внутреннего сопротивления приверженцев старого мира.

Леонид Верещагин, продюсер:

— В мире есть считанное количество сражений, победа в которых не только определяет результат данного военного конфликта, но и влияет на весь ход мировой истории. К таким победам, конечно же, относится Полтавская битва.

Жанр исторических зрительских фильмов достаточно консервативен, и способ подачи не меняется в течение многих лет, поскольку для аудитории бывает трудно сразу вникнуть в исторические драматические фактуры. Поэтому здесь одной из наших задач мы видим соблюдение безусловной исторической основы вместе с неординарной подачей материала и глубиной художественного замысла.

Выход фильма в прокат запланирован на 2026 год, дистрибьютор — «Централ Партнершип».