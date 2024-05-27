Студия Михалкова снимет кино в Тульской области: жителей приглашают сняться в массовке

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Полнометражный исторический фильм «Рождение империи» с Пересильд и Биковичем расскажет о Полтавской битве.

В Туле пройдут съемки исторического художественного фильма «Студии ТриТэ» Никиты Михалкова. «Рождение империи» — это биографическая картина о Петре I. В ролях: Александр Горбатов, Юлия Пересильд, Милош Бикович, Алексей Гуськов и другие. Режиссёр фильма — Андрей Кравчук.

На период с 21 июля по 29 октября команда проекта ищет артистов массовых сцен на постоянной основе. Обещают много смен, возможные ранние сборы, дневные и ночные смены. Съемки пройдут в Алексинском районе.

Кто требуется: мужчины от 18 до 55 лет. Им предстоит сыграть солдат, офицеров шведской и русской армий в битве при Полтаве 1708 г.

Артистам выдадут костюмы и загримируют.

Смена в кино составляет 12 часов, предусмотрен обед. Переработка оплачивается дополнительно.

За съемки выплатят гонорар с оплатой на расчетный счет (необходим полный пакет документов: паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты).

На площадке артист массовки подписывает договор ГПХ.

Желаете принять участие в съемках? Отправляйте свои анкеты в Telegram на номер +7 963 669-98-60. В анкете: ФИО, возраст, рост, размер одежды и обуви. Нужно несколько фотографий в хорошем освещении: портрет, где хорошо видно лицо, без аксессуаров и фильтров, фото в полный рост.

В теме письма указываем «Тулa».