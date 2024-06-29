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На ул. Кирова отремонтируют пешеходные дорожки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На ул. Кирова отремонтируют пешеходные дорожки

29 июня первый заместитель главы администрации Тулы Дмитрий Ярцев проверил состояние улиц, тротуаров, общественных пространств Пролетарского округа.

В ходе объезда особое внимание уделили вопросам содержания и благоустройства городских пространств. 

Уборка в городе ведется в круглосуточном режиме. С улиц убирают летучий мусор, моют дороги и тротуары, окашивают газоны. Тем не менее, по ряду объектов были даны поручения активизировать работу по окосу прилегающих к дорогам территорий по ул. Ложевой, Кирова, Кутузова. 

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Дмитрий Ярцев осмотрел несколько общественных пространств округа. Так, профильным управлениям поручено рассмотреть возможность ремонта подпорных стенок клумб на пересечении ул. Пролетарской и Демидовской плотины, приведения в порядок подходов к памятнику «Пролетарцам-героям слава!».

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Кроме этого, указано на необходимость ремонта пешеходных дорожек и покраски лавочек на ул. Кирова, а также приведения в нормативное состояние мостика в сквере у перинатального центра.

— Данное общественное пространство благоустроено по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», и нам нужно следить за состоянием сквера, установленным оборудованием и поддерживать порядок на этой и территориях всех общественных пространств города. Такую задачу перед нами ставит и глава администрации Илья Беспалов, — подчеркнул Дмитрий Ярцев. 

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В ходе объезда отдельно обсудили вопрос содержания дорог и трамвайных путей. Начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству указано на необходимость проведения ямочного ремонта на ряде объектов, а также подсыпки щебнем в местах оголения рельсошпальной решетки на ул. Металлургов.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, по результатам объезда Пролетарского округа сформирован ряд поручений, который необходимо выполнить профильным управлениям. 

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