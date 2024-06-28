«Найден! Жив!»: волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали историю спасения дедушки с деменцией

За сутки это был уже третий пропавший пенсионер.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поделился историей спасения 76-летнего пенсионера с деменцией Геннадия Минина. Инцидент случился 26 июня. Дедушка ушел из дома в поселке Скуратово в неизвестном направлении. Заявка на поиск волонтерам поступила в 19.12.

К тому моменту это был уже третий пропавший пожилой человек в Тульской области за сутки.

— Мы оперативно собрались, взяли оборудование и выехали на место пропажи. На улице было свежо и прохладно, вечерело, местами висел густой туман. По пути на место я думал, что дедушка должен быть где-то недалеко и все обойдется быстро, — рассказывает руководитель поисковой группы, спасатель Артем Слонов.

Пенсионера нашли в 22.13. На поиски ушло полчаса.

— И вновь чувство, которое возникает только в момент нахождения пропавшего. Его сложно описать, невозможно передать, его можно только ощутить. Тепло внутри и ликование в душе: «Найден! Жив!» С Геннадием Прокопьевичем всё хорошо! Он дома, со своими родными и близкими, — рассказали в «ЛизаАлерт».

Волонтеры поблагодарили всех, кто, несмотря на усталость и поздний час, приехал на поиски пенсионера.