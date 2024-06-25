За неделю клещи покусали больше 300 туляков

Алексея Пирязева и из архива Myslo.

Чаще всего жителей региона атакуют во дворах, на дачах, в лесах.

За прошедшую неделю, с 17 по 23 июня, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 329 жителей Тульской области, 42 из них — дети, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала теплого сезона специалисты зафиксировали 1496 случаев присасывания клещей. В прошлом году — 2260 случаев.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (35,2%), на территории садово-огородных товариществ (36,8%), при посещении лесов (8,6%) и других территорий (19,4%).

— За период мониторинга исследовано 1363 клеща, снятых с людей, и 301 клещ из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 11,8%, анаплазмой — 4,7%, эрлихиями — 0,3%, — сообщили в ведомстве.

Как уберечься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.