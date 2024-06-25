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День молодежи: туляки смогут пообщаться с рэпером ST на Казанской набережной
Фото Дмитрия Дзюбина.

День молодежи: туляки смогут пообщаться с рэпером ST на Казанской набережной

Для входа на мероприятие необходимо получить бесплатный билет.

29 июня в Туле на Казанской набережной отметят День молодежи. Участников фестиваля ждет карьерный марафон от сервиса SuperJob, лекции, мастер-классы и викторины от Государственного исторического музея и др. 

В фестивале примет участие проект «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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Хедлайнером станет известный рэп-исполнитель ST — автор хитов «Дай ему сил», «Луи Луи», «Счастье любит тишину», «Иду ко дну», «Балалайка».

В группе молодежного центра «Спектр» «ВКонтакте» рассказали, что в этот день в 16.45 на площадке для уличных проектов «Розетка» пройдёт встреча с исполнителем, где каждый сможет задать кумиру интересующие вопросы.

С 19.50 первые 50 счастливчиков попадут на автограф-сессию с рэпером. А в 21.00 ST выступит на главной сцене.

Бесплатный билет можно получить по ссылке.

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сегодня, в 14:59 0
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