Forbes: тульские вузы не попали в топ-100 лучших университетов России

В лидерах рейтинга Forbes — МГУ имени М. В. Ломоносова.

Forbes представил рейтинг 100 лучших университетов России. Ни один тульский вуз туда не попал.

Эксперты оценивали 547 образовательных организаций по пяти метрикам: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes (показатель, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников. Фактор призван оценить, какие вузы выпускают молодых людей с предпринимательской жилкой).

В 2024 году в лидерах оказался МГУ имени М. В. Ломоносова, на втором месте — НИУ ВШЭ. Замыкает тройку — МФТИ. Университеты набрали одинаковое количество баллов по итогам опроса работодателей: качеству обучения в них доверяют 68% работодателей. Однако МГУ стал абсолютным лидером в категории «Международная репутация».

Отметим, больше половины университетов в топ-100 — столичные, еще 17 — из Санкт-Петербурга. В первую десятку не вошел ни один региональный вуз.