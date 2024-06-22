Самозанятые Тульской области приняли участие в летней ярмарке

Фото пресс-службы правительства Тульской области

При поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на ней реализовали свою продукцию самозанятые региона.

Среди товаров были представлены аксессуары и сувениры из валяной шерсти, мыло и свечи ручной работы, украшения из эпоксидной смолы, головоломки, сумки и другие аксессуары, а также кондитерские изделия.

Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова, поддержка самозанятых граждан — одна из приоритетных задач развития предпринимательства в регионе.