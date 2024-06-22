Самозанятые Тульской области приняли участие в летней ярмарке

При поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на ней реализовали свою продукцию самозанятые региона.
Среди товаров были представлены аксессуары и сувениры из валяной шерсти, мыло и свечи ручной работы, украшения из эпоксидной смолы, головоломки, сумки и другие аксессуары, а также кондитерские изделия.
Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Садова, поддержка самозанятых граждан — одна из приоритетных задач развития предпринимательства в регионе.
Лариса Садова
С помощью сервисов Центра «Мой бизнес» можно зарегистрировать свое дело, получить консультации по налогообложению, льготному кредитованию, а также стать участником профильных мероприятий — ярмарок и фестивалей. В том числе для поддержки народно-художественных промыслов реализуется проект «Сделано в Тульской области», присоединиться к которому могут и самозанятые граждане. Он позволяет расширить рынки сбыта продукции и популяризировать ее за пределами региона.