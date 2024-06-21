  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Суворове сторож требует у школы доплату за совмещение ставки дворника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Суворове сторож требует у школы доплату за совмещение ставки дворника

В Суворове сторож требует у школы доплату за совмещение ставки дворника

Мужчина хочет, чтобы ему выплатили половину МРОТ за год.

В июне 2023 года В. Игнатов устроился в Суворове сторожем в школу № 2 им. А. П. Ефанова. Но оказалось, что помимо основных обязанностей сторожа в должностной инструкции указаны обязанности дворника: уборка территории, косьба, расчистка снега.

Мужчина, помимо проверки целостности охраняемого объекта, косил траву на школьной и пришкольной территории, убирал мусор, собирал опавшие листья, в зимнее время чистил снег, посыпал дорожки песком, что требовало дополнительных сил и времени.

В связи с этим Игнатов полагает, что, включив в инструкцию сторожа функционал дворника, школа должна была производить оплату за дополнительную работу в размере ½ МРОТ для работников государственных и муниципальных учреждений, поскольку это является совмещением профессий.

Истец просит взыскать с образовательного учреждения и администрации Суворовского район дополнительную заработную плату за совмещение профессий сторожа и дворника в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 в сумме 104 952 руб., а также обязать заключить дополнительное соглашение к трудовому договору об оплате выполняемых в соответствии с должностной инструкцией работ.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:40 +4
Другие статьи по темам
Событие
дворникшколасуд
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Вечером пятницы на площади Победы в Туле временно ограничат движение
Вечером пятницы на площади Победы в Туле временно ограничат движение
«Завтрак у предводителя» и тургеневские девушки: в Тульской области пройдет праздник «Песни Бежина луга»
«Завтрак у предводителя» и тургеневские девушки: в Тульской области пройдет праздник «Песни Бежина луга»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.