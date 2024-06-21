В Суворове сторож требует у школы доплату за совмещение ставки дворника

Мужчина хочет, чтобы ему выплатили половину МРОТ за год.

В июне 2023 года В. Игнатов устроился в Суворове сторожем в школу № 2 им. А. П. Ефанова. Но оказалось, что помимо основных обязанностей сторожа в должностной инструкции указаны обязанности дворника: уборка территории, косьба, расчистка снега.

Мужчина, помимо проверки целостности охраняемого объекта, косил траву на школьной и пришкольной территории, убирал мусор, собирал опавшие листья, в зимнее время чистил снег, посыпал дорожки песком, что требовало дополнительных сил и времени.

В связи с этим Игнатов полагает, что, включив в инструкцию сторожа функционал дворника, школа должна была производить оплату за дополнительную работу в размере ½ МРОТ для работников государственных и муниципальных учреждений, поскольку это является совмещением профессий.

Истец просит взыскать с образовательного учреждения и администрации Суворовского район дополнительную заработную плату за совмещение профессий сторожа и дворника в период с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 в сумме 104 952 руб., а также обязать заключить дополнительное соглашение к трудовому договору об оплате выполняемых в соответствии с должностной инструкцией работ.