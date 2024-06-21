Туляков приглашают собрать семена ковыля на Куликовом поле

Фото Романа Солопова.

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» проводит экологическую акцию «Быстрее ветра» по сбору семян ковыля. Принять участие в мероприятии все желающие смогут до 30 июня. Семена редкого степного растения, которые соберут активисты, позволят продолжить уникальный эксперимент по восстановлению ландшафта эпохи Куликовской битвы.

Возвращение исторического облика полю остается одной из главных задач, стоящих перед учеными музея-заповедника. Масштабные работы по восстановлению степной растительности ведутся более 30 лет. Ежегодно на экспериментальных участках, организованных на территории памятного места, специалисты высеивают семена ковыля. Так увеличиваются посевные площади этого редкого краснокнижного злака — ровесника Куликовской битвы. Ученые, проводящие ландшафтно-восстановительные работы в исторических границах XIV века, получают новые сведения о великом сражении 1380 года.

С 2022 года специалисты музея-заповедника «Куликово поле» привлекают любителей природы к сбору семян ковыля. Процесс этот несложный, но скрупулезный. Волонтерам требуется отделить от дерновин длинные серебристые ости с зерновками и передать музейным сотрудникам. Они обработают урожай — отсоединят острые, копьевидные семена, а в конце лета — начале осени высадят их на восстанавливаемых степных просторах.

В этом году экологическая акция «Быстрее ветра» проходит с 20 по 30 июня. Каждый день взрослых вместе с детьми в 11.00 ждут на Конном дворе (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино).

Подробную информацию можно уточнить по телефонам: +7 (48735) 5-17-55, +7 961 261-31-02 и по e-mail: [email protected].

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