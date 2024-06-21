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На Казанской набережной пройдет турнир по силовому экстриму
Фото Дмитрия Дзюбина.

На Казанской набережной пройдет турнир по силовому экстриму

В Тулу съедутся самые сильные атлеты страны.

В Туле на Казанской набережной пройдет Всероссийский турнир по силовому экстриму «Кубок оружейной столицы-2024». Соревнования состоятся 22 июня в 15.00.

Атлетам предстоит выполнить такие упражнения:

  • подъём бревна на максимальный вес,
  • гантельная эстафета 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг,
  • тракпул — буксировка трактора,
  • подъём «камня Атласа» весом 160 кг через планку 130 см на количество повторений,
  • фермерская прогулка (в каждой руке чемодан по 140 кг, суммарный вес — 280кг) 20 м в одну сторону, 20 м в обратную. За одну минуту.

На турнир приедут спортсмены из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Белгорода и др.

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Фотограф:
сегодня, в 15:45 0
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