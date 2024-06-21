На Казанской набережной пройдет турнир по силовому экстриму

В Туле на Казанской набережной пройдет Всероссийский турнир по силовому экстриму «Кубок оружейной столицы-2024». Соревнования состоятся 22 июня в 15.00.
Атлетам предстоит выполнить такие упражнения:
- подъём бревна на максимальный вес,
- гантельная эстафета 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг,
- тракпул — буксировка трактора,
- подъём «камня Атласа» весом 160 кг через планку 130 см на количество повторений,
- фермерская прогулка (в каждой руке чемодан по 140 кг, суммарный вес — 280кг) 20 м в одну сторону, 20 м в обратную. За одну минуту.
На турнир приедут спортсмены из Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Белгорода и др.
0+