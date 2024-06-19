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Волонтеры «Том Сойер Феста» собирают средства на восстановление дома Дроновой
Фото предоставлены волонтерами «Том Сойер Феста».

Волонтеры «Том Сойер Феста» собирают средства на восстановление дома Дроновой

Участок на улице Гоголевской, 34 принадлежал браковщице Императорского Тульского оружейного завода.

Фонд «Наследие» продолжает собирать средства на восстановление еще одного исторически важного здания в центре Тулы. Соответствующая информация появилась на официальной странице «Том Сойер Феста» в «ВК». 

Так, волонтеры хотят восстановить дом, находящийся на ул. Гоголевской, 34. Его построили в 1904 году для проживания Марии Дроновой — браковщицы Императорского Тульского оружейного завода. В течение всего XIX века участок принадлежал семейству известных в Туле мещан Архиповых.

— Сохранившиеся оригинальные ворота для Тулы большая редкость. Они нуждаются в ремонте: опоры прогнили, ворота наклонены и не открываются. Асфальт положили выше уровня ворот, поэтому фундамент с угла совсем отошел в сторону. Если не сделать фундамент во дворе — пострадает весь дом, уже повело окно, — рассказали волонтеры. 

Требуются средства на закупку материалов для фундамента, оплату работы профессионалов по заливке и на приобретение краски. Волонтеры тульского «Том Сойер Феста» очистят фасад, покрасят деревянную поверхность ворот. Также добровольцы займутся восстановлением фасада самого дома.

Напомним, в этом году в Туле волонтеры из «Том Сойер Феста» приведут в порядок еще один дом — на ул. Глеба Успенского, 7. 

Как восстанавливают
дома в рамках данного
проекта — в материале Myslo.

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