Волонтеры «Том Сойер Феста» собирают средства на восстановление дома Дроновой

Фото предоставлены волонтерами «Том Сойер Феста».

Фонд «Наследие» продолжает собирать средства на восстановление еще одного исторически важного здания в центре Тулы. Соответствующая информация появилась на официальной странице «Том Сойер Феста» в «ВК».

Так, волонтеры хотят восстановить дом, находящийся на ул. Гоголевской, 34. Его построили в 1904 году для проживания Марии Дроновой — браковщицы Императорского Тульского оружейного завода. В течение всего XIX века участок принадлежал семейству известных в Туле мещан Архиповых.

— Сохранившиеся оригинальные ворота для Тулы большая редкость. Они нуждаются в ремонте: опоры прогнили, ворота наклонены и не открываются. Асфальт положили выше уровня ворот, поэтому фундамент с угла совсем отошел в сторону. Если не сделать фундамент во дворе — пострадает весь дом, уже повело окно, — рассказали волонтеры.

Требуются средства на закупку материалов для фундамента, оплату работы профессионалов по заливке и на приобретение краски. Волонтеры тульского «Том Сойер Феста» очистят фасад, покрасят деревянную поверхность ворот. Также добровольцы займутся восстановлением фасада самого дома.

Напомним, в этом году в Туле волонтеры из «Том Сойер Феста» приведут в порядок еще один дом — на ул. Глеба Успенского, 7.