Бухлоход на Оке: владелец плота рассказал, куда держит путь

Двухэтажный плот с палатками на борту проплыл по Оке в Тульской области. Необычное плавсредство сразу же стало объектом пристального внимания в соцсетях. На самом деле плот называется «Чаровник», но в соцсетях его окрестили Бухлоходом.

Myslo связался с владельцем плота. Его зовут Николай Гудков, он житель Ростова-на-Дону.

Николай Гудков — Плот появился у меня 5 лет назад. Я его не строил, купил готовый и несколько доработал. Поскольку для сплава выбрал Оку, а она судоходная, официально зарегистрировал его как плавательное средство. На борту плота есть баня, душ, биотуалет, кухня. Электричество мы получаем от солнечных батарей.

Все эти годы плот проводит летние месяцы на воде. В июне стартует из Калуги и неспеша все лето дрейфует. Конечной точкой в августе станет Нижний Новгород. Сейчас плот где-то в районе Тарусы.

— Мы вот сейчас остановились на острове в районе Тарусы. Это же здорово, что есть возможность побыть наедине с природой, но при этом не так далеко уезжая от населенных пунктов! Ока для подобных сплавов отлично подходит: живописные берега, песчаные пляжи — только успевай всё замечать! А какие в августе звездопады можно наблюдать с верхней палубы плота!

— За пять лет плавания мы познакомились с разными людьми. Приятно каждый год встречать их на нашем борту. Мы общаемся, готовим плов, любуемся пейзажами, загораем. В общем, классно проводим время! — добавил Николай.

По окончании маршрута плот разберут, на фуре он отправится в Ростовскую область — до следующего сезона сплавов.