В Тульской области всего один выпускник сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Опубликованы результаты Единого государственного экзамена по физике, информатике и обществознанию. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.
По физике 100-балльные результаты получили 9 человек. По информатике — один.
Общее количество стобалльных результатов на сегодняшний день — 76.
С учетом предыдущих результатов ЕГЭ в регионе на текущий момент 70 человек получили наивысшую оценку, среди них четверо — 200-балльники, одна выпускница имеет в копилке результатов три 100-балльные оценки.