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В Тульской области всего один выпускник сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области всего один выпускник сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Всего в регионе на данный момент 70 человек получили наивысшую оценку по экзаменам.

Опубликованы результаты Единого государственного экзамена по физике, информатике и обществознанию. Об этом сообщает министерство образования Тульской области.

По физике 100-балльные результаты получили 9 человек. По информатике — один.

Общее количество стобалльных результатов на сегодняшний день — 76.

С учетом предыдущих результатов ЕГЭ в регионе на текущий момент 70 человек получили наивысшую оценку, среди них четверо — 200-балльники, одна выпускница имеет в копилке результатов три 100-балльные оценки.

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