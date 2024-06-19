Илья Беспалов представил в «Школе мэров» опыт управления городским хозяйством Тулы

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров» разработана по поручению Владимира Путина Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при участии Администрации Президента и Правительства РФ.

Всего у программы шесть модулей, каждый из которых проходит в новом регионе. Курс помогает слушателям получить современные управленческие знания и навыки, которые позволят эффективно развивать их территории. С 17 по 21 июня в Туле проводится модуль «Хозяйственная деятельность и развитие территорий». Участники программы — 80 муниципальных служащих со всей страны.

До встречи с Ильей Беспаловым у гостей города состоялись очные знакомства с работой тульских предприятий. Представители органов местного самоуправления российских муниципалитетов увидели, как в Туле осуществляется благоустройство общественных пространств, познакомились с работой коммунального хозяйства, социальной сферы. Им рассказали не только об управлении городом как единым механизмом, но и вообще о том, как живет Тула. Гостям напомнили, что наш город-герой сегодня входит в топ-10 многих российских рейтингов развития городов и формирования комфортной городской среды.

Так, Илья Беспалов отметил, что среди административных центров субъектов ЦФО по итогам 2023 года Тула вышла на первые позиции по уровню жизни: среднемесячная зарплата работников крупных и средних тульских организаций самая высокая среди городов ЦФО, без учета Москвы. У Тулы самый высокий уровень финансовой автономии бюджета. По сравнению с другими городами наш город лидирует по вводу жилья в расчете на душу населения.

При этом глава администрации подчеркнул, что в современных условиях самым ценным ресурсом являются люди:

— В Туле делается все для того, чтобы сделать город максимально привлекательным для его жителей. И стратегический выбор — борьба за высокий человеческий потенциал.

Глава администрации отметил важность поддержки губернатора и правительства Тульской области в реализации национальных проектов и федеральных программ, а также в работе над крупными городскими проектами.

Илья Беспалов рассказал коллегам, как выстроено взаимодействие городской администрации с подведомственными и коммерческими предприятиями, как развиваются сферы городской жизни — строительство жилья и дорог, школ и детсадов, спортивных объектов, обустройство новых городских пространств, работа «Умного ЖКХ» и «Умного города».

Илья Ильич подчеркнул, что в администрации уделяется большое внимание обратной связи с жителями, поэтому все обращения туляков отрабатываются, а некоторые из них берутся на контроль лично главой администрации. Выстроенное взаимодействие с жителями позволяет получать моментальный отклик на любые события в Туле.

Участники «Школы мэров» задали Илье Беспалову дополнительные вопросы по благоустройству, транспортному обслуживанию, дорожному хозяйству. Они просили поделиться опытом по организации работы администрации, развитию социальной сферы. Гости отметили, что впечатлены работой городских предприятий, благоустройством, уборкой города и чистотой городских пространств, а также туристической инфраструктурой и гостеприимством туляков.