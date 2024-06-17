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В Тульской области днем ожидаются грозы и град
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области днем ожидаются грозы и град

Также возможно усиление ветра до 12-17 м/с.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 июня на территории Тульской области сохранятся грозы, местами град.

Усиление ветра при грозе до 12-17 м/с.

Тел. экстр. служб: 112,101.

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сегодня, в 10:31 0
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