В Тульской области днем ожидаются грозы и град

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 июня на территории Тульской области сохранятся грозы, местами град.
Усиление ветра при грозе до 12-17 м/с.
Тел. экстр. служб: 112,101.
Также возможно усиление ветра до 12-17 м/с.
По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 июня на территории Тульской области сохранятся грозы, местами град.
Усиление ветра при грозе до 12-17 м/с.
Тел. экстр. служб: 112,101.
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