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Житель Белева не нашёл денег на уплату штрафа и отправился на обязательные работы
Фото из архива Myslo

Житель Белева не нашёл денег на уплату штрафа и отправился на обязательные работы

Приставы добились замены одного вида наказания другим, более строгим.

Некоторое время назад 50-летний житель Белева сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что был осужден в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Суворовского и Белевского районов, но осужденный пополнять казну не спешил. Поэтому сотрудники отдела ФССП направили в суд представление о замене штрафа другим, более строгим видом наказания.

Суд согласился с представителями ведомства – теперь белевцу предстоит отработать 200 часов обязательных работ.

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сегодня, в 19:05 0
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