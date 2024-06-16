Житель Белева не нашёл денег на уплату штрафа и отправился на обязательные работы

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Некоторое время назад 50-летний житель Белева сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что был осужден в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Суворовского и Белевского районов, но осужденный пополнять казну не спешил. Поэтому сотрудники отдела ФССП направили в суд представление о замене штрафа другим, более строгим видом наказания.

Суд согласился с представителями ведомства – теперь белевцу предстоит отработать 200 часов обязательных работ.