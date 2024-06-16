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Водитель о парковщике на ул. Болдина: «В Туле появился новый неприкасаемый?»

Водитель о парковщике на ул. Болдина: «В Туле появился новый неприкасаемый?»

Туляки неоднократно замечали, что рядом с ТулГУ стоит неправильно припаркованный внедорожник.

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимок, сделанный в районе поворота с пр. Ленина на ул. Болдина. На фото видно автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который «лихо» припаркован. По поиску в сообщениях группы видно, что этот автомобиль стоит там так если не постоянно, то регулярно – точно.

photo_2024-06-07_15-25-25 (2).jpg

photo_2024-06-07_15-25-25.jpg

«Тула, улица Болдина, 153. Этот товарищ часто фигурирует в сводках даже этой группы. Видимо, пришла замена предыдущему «неприкасаемому», которого несложно найти /в поисковиках/ по запросу «неприкасаемый Тула». Снято 13 июня 2024, в 13:57», - сообщил автор поста.

Похоже, что под «неприкасаемым» автор снимка подразумевает Сергея Никитина, о котором мы неоднократно писали ранее. Прославившийся постоянными нарушениями ПДД мужчина был задержан полицией за хулиганство с угрозой применения насилия, оружия, или предмета, используемого в качестве оружия. В октябре прошлого года Никитин получил 4,5 года лишения свободы.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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