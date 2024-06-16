Водитель о парковщике на ул. Болдина: «В Туле появился новый неприкасаемый?»

В группе «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали снимок, сделанный в районе поворота с пр. Ленина на ул. Болдина. На фото видно автомобиль Toyota Land Cruiser 200, который «лихо» припаркован. По поиску в сообщениях группы видно, что этот автомобиль стоит там так если не постоянно, то регулярно – точно.

«Тула, улица Болдина, 153. Этот товарищ часто фигурирует в сводках даже этой группы. Видимо, пришла замена предыдущему «неприкасаемому», которого несложно найти /в поисковиках/ по запросу «неприкасаемый Тула». Снято 13 июня 2024, в 13:57», - сообщил автор поста.

Похоже, что под «неприкасаемым» автор снимка подразумевает Сергея Никитина, о котором мы неоднократно писали ранее. Прославившийся постоянными нарушениями ПДД мужчина был задержан полицией за хулиганство с угрозой применения насилия, оружия, или предмета, используемого в качестве оружия. В октябре прошлого года Никитин получил 4,5 года лишения свободы.

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