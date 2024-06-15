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Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с обстрелом Шебекино

Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с обстрелом Шебекино

14 июня Белгородская область вновь подверглась целенаправленной атаке ВСУ

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев выразил соболезнования жителям Белгородской области:

«Этой атаке ВСУ на мирных граждан нет и не может быть оправданий, как и всем преступлениям киевского режима. Примите слова самого искреннего сочувствия родственникам погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от обстрела. 

В этот тяжелый час туляки скорбят вместе с жителями Белгородской области, разделяют боль невосполнимой утраты со всеми, кто потерял своих близких».

Напомним, из-за обстрела жилого дома в Шебекино обрушился целый подъезд. Есть погибшие и пострадавшие.

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