Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с обстрелом Шебекино

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев выразил соболезнования жителям Белгородской области:

«Этой атаке ВСУ на мирных граждан нет и не может быть оправданий, как и всем преступлениям киевского режима. Примите слова самого искреннего сочувствия родственникам погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от обстрела.

В этот тяжелый час туляки скорбят вместе с жителями Белгородской области, разделяют боль невосполнимой утраты со всеми, кто потерял своих близких».

Напомним, из-за обстрела жилого дома в Шебекино обрушился целый подъезд. Есть погибшие и пострадавшие.