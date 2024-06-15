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В Туле курсанты Военного учебного центра приняли присягу

В Туле курсанты Военного учебного центра приняли присягу

В этом году торжественную клятву дали 156 человек

Сегодня, 15 июня, на территории 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии прошла торжественная церемония приведения к присяге курсантов, завершающих военную подготовку в Военном учебном центре имени Тульского рабочего полка при Тульском государственном университете.

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В мероприятии приняли участие глава городской администрации Илья Беспалов, ректор Тульского государственного университета Олег Кравченко, начальник Военного учебного центра Николай Стариков.  

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Торжественная церемония приведения к присяге курсантов Военного учебного центра прошла в этом году в пятый раз, с тех пор, как при университете была возрождена военная кафедра. В этом году торжественную клятву дали 156 человек. Впереди у курсантов военные сборы. 

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