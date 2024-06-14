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Рост случаев сибирской язвы в ЦФО: в Тульской области прошли ветеринарные учения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Рост случаев сибирской язвы в ЦФО: в Тульской области прошли ветеринарные учения

Их провели в Суворовском районе.

14 июня в городе Чекалин прошли межрегиональные учения по ликвидации условного очага особо опасного заболевания. В них приняли участие ветеринарные службы из семи областей: Тульской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Рязанской и Орловской.

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— Отработка межведомственного взаимодействия и поддержание сил и средств в постоянной готовности — это залог эпизодического благополучия нашего региона, — сказала председатель комитета ветеринарии Тульской области Светлана Селезнева.

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Проведение учений обусловлено ростом случаев сибирской язвы в ЦФО в прошлом году. Эта опасная болезнь, которая может передаваться от животных к людям, была зафиксирована в пяти регионах России.

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