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Закрома Родины: в Туле создадут резерв ресурсов для ликвидации ЧС

Закрома Родины: в Туле создадут резерв ресурсов для ликвидации ЧС

Постановление о внесении изменений в старый документ о резерве подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Документ утверждает перечень и количество запасов продовольствия, материально-технических и медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Туле.

По общим правилам резерв создается администрацией муниципалитета и различными организациями заблаговременно. В резерв включены: продовольствие и предметы первой необходимости, стройматериалы, медицинские средства, горюче-смазочные материалы и другие ресурсы.

Резерв таких ресурсов устанавливается исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС: объем должен быть рассчитан не менее чем на 500 пострадавших и на 70 спасателей и рабочих. 

Вот, к примеру, установленный постановлением продовольственный резерв для пострадавших.

  • Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1-го сорта — 250 г/чел. в сутки;
  • Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта — 250 г/чел. в сутки;
  • Мука пшеничная 2-го сорта — 15 г/чел. в сутки;
  • Крупа разная — 60 г/чел. в сутки;
  • Макаронные изделия — 20 г/чел. в сутки;
  • Молоко и молокопродукты — 200 г/чел. в сутки;
  • Мясо и мясопродукты — 60 г/чел. в сутки;
  • Рыба и рыбопродукты — 25 г/чел. в сутки;
  • Жиры — 30 г/чел. в сутки;
  • Сахар — 40 г/чел. в сутки;
  • Картофель — 300 г/чел. в сутки;
  • Овощи — 120 г/чел. в сутки;
  • Соль — 20 г/чел. в сутки;
  • Чай — 1 г/чел. в сутки;
  • Питьевая вода — 2,5/5,0 л/чел. в сутки.

Для спасателей, рабочих, разбирающих завалы при ведении спасательных работ (70 человек), нормы увеличены. Ржаного хлеба уже 600 г/чел. в сутки, мяса — 100 г/чел. в сутки, картошки — 500 г. 

По сравнению с документом 4-летней давности нормы не изменились.

Помимо продуктов, в резерв входят предметы первой необходимости: от подушек и матрасов до сезонной одежды, 92-й бензин и другие ГСМ, пожарно-спасательное оборудование вплоть до моторных лодок. Предусмотрены дозиметры и защитные костюмы, дегазирующие и дезинфицирующие вещества и растворы, средства малой механизации. 

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