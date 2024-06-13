Закрома Родины: в Туле создадут резерв ресурсов для ликвидации ЧС

Постановление о внесении изменений в старый документ о резерве подписал глава администрации Тулы Илья Беспалов.

Документ утверждает перечень и количество запасов продовольствия, материально-технических и медицинских средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Туле.

По общим правилам резерв создается администрацией муниципалитета и различными организациями заблаговременно. В резерв включены: продовольствие и предметы первой необходимости, стройматериалы, медицинские средства, горюче-смазочные материалы и другие ресурсы.

Резерв таких ресурсов устанавливается исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС: объем должен быть рассчитан не менее чем на 500 пострадавших и на 70 спасателей и рабочих.

Вот, к примеру, установленный постановлением продовольственный резерв для пострадавших.

Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1-го сорта — 250 г/чел. в сутки;

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта — 250 г/чел. в сутки;

Мука пшеничная 2-го сорта — 15 г/чел. в сутки;

Крупа разная — 60 г/чел. в сутки;

Макаронные изделия — 20 г/чел. в сутки;

Молоко и молокопродукты — 200 г/чел. в сутки;

Мясо и мясопродукты — 60 г/чел. в сутки;

Рыба и рыбопродукты — 25 г/чел. в сутки;

Жиры — 30 г/чел. в сутки;

Сахар — 40 г/чел. в сутки;

Картофель — 300 г/чел. в сутки;

Овощи — 120 г/чел. в сутки;

Соль — 20 г/чел. в сутки;

Чай — 1 г/чел. в сутки;

Питьевая вода — 2,5/5,0 л/чел. в сутки.

Для спасателей, рабочих, разбирающих завалы при ведении спасательных работ (70 человек), нормы увеличены. Ржаного хлеба уже 600 г/чел. в сутки, мяса — 100 г/чел. в сутки, картошки — 500 г.

По сравнению с документом 4-летней давности нормы не изменились.

Помимо продуктов, в резерв входят предметы первой необходимости: от подушек и матрасов до сезонной одежды, 92-й бензин и другие ГСМ, пожарно-спасательное оборудование вплоть до моторных лодок. Предусмотрены дозиметры и защитные костюмы, дегазирующие и дезинфицирующие вещества и растворы, средства малой механизации.