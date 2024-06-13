Мотовыставка, арт-маркет и концерт ST: как в Туле отметят День молодежи

В программе:
- выставка мотоциклов от мотоклуба «Красная площадь»;
- познавательные площадки от Росмолодёжи и Твой Ход;
- розыгрыши призов от Superjob и Другое дело;
- мастер-классы по росписи стекол и панам от Арт-резиденции «Родина» и презентация проекта «Арт-код»;
- экологические мастер-классы по переработке крышек;
- площадка для уличных артистов «Розетка» и праздничный концерт;
- арт-маркет молодых предпринимателей;
- создание тактических браслетов для участников СВО;
- управление уменьшенной копией танка Т-34;
- площадка танцевальных батлов, дворовых игр, семейного спорта, а также мини-футбол.
И это еще не всё. На празднике состоится открытие пространства ГАЗОН, где вы сможете посетить множество увлекательных площадок.
Самое главное — ХЕДЛАЙНЕР праздника. Им станет Александр Степанов, он же ST, один из самых узнаваемых и ярких российских рэп-исполнителей.
Репер, музыкант, автор хитов «Дай ему сил», «Луи Луи», «Счастье любит тишину», «Иду ко дну», «Балалайка» и многих других, современный поэт, артист, попавший в Книгу рекордов за самый продолжительный лайв-концерт, участник и победитель самых громких рэп-батлов, участник множества громких телевизионных шоу, ведущий — все это ST.
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