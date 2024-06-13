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Мотовыставка, арт-маркет и концерт ST: как в Туле отметят День молодежи

Мотовыставка, арт-маркет и концерт ST: как в Туле отметят День молодежи

Празднование состоится 29 июня на Казанской набережной.

В программе: 

  • выставка мотоциклов от мотоклуба «Красная площадь»;
  • познавательные площадки от Росмолодёжи и Твой Ход;
  • розыгрыши призов от Superjob и Другое дело;
  • мастер-классы по росписи стекол и панам от Арт-резиденции «Родина» и презентация проекта «Арт-код»;
  • экологические мастер-классы по переработке крышек;
  • площадка для уличных артистов «Розетка» и праздничный концерт;
  • арт-маркет молодых предпринимателей;
  • создание тактических браслетов для участников СВО;
  • управление уменьшенной копией танка Т-34;
  • площадка танцевальных батлов, дворовых игр, семейного спорта, а также мини-футбол.

И это еще не всё. На празднике состоится открытие пространства ГАЗОН, где вы сможете посетить множество увлекательных площадок.

Самое главное — ХЕДЛАЙНЕР праздника. Им станет Александр Степанов, он же ST, один из самых узнаваемых и ярких российских рэп-исполнителей.

Репер, музыкант, автор хитов «Дай ему сил», «Луи Луи», «Счастье любит тишину», «Иду ко дну», «Балалайка» и многих других, современный поэт, артист, попавший в Книгу рекордов за самый продолжительный лайв-концерт, участник и победитель самых громких рэп-батлов, участник множества громких телевизионных шоу, ведущий — все это ST.

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