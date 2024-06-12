12 июня в Туле пройдет фестиваль «Страна в миниатюре»

Фото «Добродей»

12 июня, 12.00-14.00

Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б

Вход свободный

6+

Мероприятие начнется с яркой концертной программы с особым колоритом, яркими национальными костюмами, самобытной хореографией и народными песнями на национальных языках народов Тульской области.

Выставка «Национальный стиль» в течение всего праздника будет знакомить гостей с традиционными национальными костюмами народов, проживающих на территории Тульской области. Интерактивная программа «Найди общий язык» позволит окунуться в языковое пространство разных культур, познакомиться с лексикой другого народа страны, а также овладеть национальной письменностью, создав памятную открытку.

Полную афишу мероприятий Дня России читайте здесь.

Мастер-класс «От узора до орнамента» смогут посетить все гости праздника и расписать памятные сундучки, используя традиционные орнаменты разных народов, узнав их значение и роль. Сувенир станет напоминанием о ценности традиций и уникальности каждого народа.

На интерактивной программе «Игры предков» все желающие смогут освоить и поиграть в русские, дагестанские, азербайджанские, казахские, таджикские, японские игры.

Мастер-класс «В ритме народов» познакомит с особенностями танцев разных народов мира. Участники действа смогут разучить и исполнить основные элементы разнообразных национальных танцев.

В течение праздника пройдет торжественная церемония открытия «Аллеи дружбы». Совсем скоро на территории ремесленного двора «Добродей» появится «Аллея дружбы», она будет создана при участии руководителей и представителей национальных общественных организаций Тульской области.

Этногалерея «Портрет нации» продолжает свою работу. В 2023 году выставка пополнилась новыми портретами представителей национальных культур Тульской области, которые внесли особый вклад в укрепление единства и гармонизацию межнациональных отношений в Тульской области. Фотопроект призван способствовать взаимообогащению культур, сохранению единого культурного пространства и развитию этнокультурного многообразия народов России.