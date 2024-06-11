

Врио губернатора Тульской области

Дмитрий Миляев.

Уважаемые жители Тульской области!

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет миллионы людей, представителей разных национальностей и поколений, религий и профессий.

Мы – граждане великой страны, чья многовековая история полна героических свершений и уникальных открытий, примеров невероятной силы духа и остроты ума.

Сегодня наше Отечество переживает судьбоносный период, но, как и всегда, в трудные времена единство народа и любовь к Родине помогают нам преодолевать любые испытания.

Жители Тульской области – настоящие патриоты, мужественные, талантливые, неравнодушные. Своими ратными и трудовыми подвигами, научными и спортивными достижениями туляки всегда прославляли страну, вкладывали все свои силы и знания в ее развитие. И сейчас мы остаемся верны своим традициям, своему долгу и Отечеству. Делаем все для укрепления его могущества и суверенитета.

Уверен, продолжая развивать потенциал тульской земли, мы будем и дальше способствовать процветанию нашего государства.

С праздником вас! С Днем России!



Председатель Тульской областной Думы

Николай Воробьев.

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем России!

Это праздник единения и согласия, любви к нашей стране, к ее славному прошлому и героическому настоящему. Он олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций государственности, патриотизма и гражданственности.

Мы хотим видеть Родину сильной, свободной, процветающей. И будем делать все, чтобы наше государство крепло, развивалось и каждый человек находил применение своим способностям и талантам.

Сегодня перед Россией стоят новые серьезные вызовы, которые требуют консолидации усилий всего общества и каждого из нас. Убежден, что сообща мы справимся со всеми трудностями, все преодолеем и обязательно победим.

Желаю счастья, благополучия и успехов в делах на благо великой России!







Илья Курилов,

генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Уважаемые туляки!

От лица коллективов оборонных предприятий ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «АК „Туламашзавод“», АО «Тулаточмаш», а также от себя лично поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем России.

Этот день знаменует торжество суверенитета страны, ее могущество и нашу любовь к Родине. Россия многонациональна и многоконфессиональна, но ее граждане едины духом, верой в будущее и верностью традициям. Мы помним обо всех славных достижениях предков, но вместе с тем сами творим наше настоящее и со стремлением к лучшему смотрим в будущее.

Туляки же многие века преданно служили отчизне, помогая укреплять ее обороноспособность и наращивать экономику. Наши оружейники — это символ любви к Отечеству. И впредь мы будем хранить память о достойных земляках и воспитывать поколения, которые гордо встанут с ними в один ряд.

Желаю всем россиянам процветания, личностного и духовного роста и безграничной любви к своей Родине. От каждого из нас зависит, какой Россия станет завтра.

Николай Борзенков,

генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».

Дорогие туляки!

12 июня напоминает каждому из нас о великой истории России, о подвиге наших отцов и дедов. Благодаря им наша страна сегодня — сильное и независимое государство, уверенно смотрящее перед, надежно охраняющее свои национальные интересы и бережно передающее из поколения в поколение народные традиции.

День России объединяет вместе тысячи людей, наполняя каждого гордостью за родную страну и чувством сопричастности к ее настоящему и будущему.

Трудолюбие, забота о семье и близких, служение на благо Отчизны, героизм и самоотдача — эти качества присущи всем, кто считает себя патриотом своей Родины и гражданином Российской Федерации. Оружейники — яркое тому подтверждение. Спасибо вам за труд, целеустремлённость и мастерство.

В этот день хочу пожелать вам успехов, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть в домах царит достаток, счастье, мир и любовь! С праздником, дорогие друзья!

Андрей Кишалов,

генеральный директор

охранного холдинга «БАРС».

Дорогие туляки!

День России — это день каждого, кто живет в нашей необъятной и многонациональной стране. Этот праздник объединяет и напоминает о героическом пути нашей Родины — ее победах в прошлом и достижениях в настоящем. Он — символ мощи российского государства, единства и ответственности каждого за будущее наших детей.

Тульская область испокон веков не только смело стоит на защите интересов России, но и является родным домом для многих выдающихся писателей, спортсменов, ученых, врачей, инженеров и оружейников. Жители нашего региона бережно относятся к традициям и духовным ценностям, уважают историю Тульского края и сохраняют свою самобытность, являясь примером для подрастающего поколения и передавая ему свой бесценный опыт.

Поздравляю каждого с Днем нашей великой России. Желаю оптимизма, здоровья, мира и добра, достижения новых вершин и побед!



депутат Тульской областной Думы,

председатель отделения партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

в Тульской области

Сергей Гребенщиков.



С Днем России!

Дорогие земляки! Сегодня день нашей великой страны – День России!

Мы по праву гордимся тем, что мы – россияне! Гордимся нашей историей, духовным и культурным наследием наших предков! Нас всех объединяет любовь к Родине – нашей необъятной России, и родному Тульскому краю. И в этой любви – наша сила и наша сплоченность!

Вместе мы делаем всё для того, чтобы и мы, и наши дети жили в свободной, счастливой, благополучной стране. Мы верим в будущее России! И эта вера укрепляет нас во всех испытаниях.

От всей души желаю каждому – счастья и крепкого здоровья, гармонии и достатка в семьях, мира и добра!

С праздником!