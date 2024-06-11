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С Днем России!

С Днем России!

Официальные лица поздравляют туляков с праздником.

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Врио  губернатора Тульской области
Дмитрий Миляев.

Уважаемые жители Тульской области!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем России!

Этот праздник объединяет миллионы людей, представителей разных национальностей и поколений, религий и профессий.

Мы – граждане великой страны, чья многовековая история полна героических свершений и уникальных открытий, примеров невероятной силы духа и остроты ума.

Сегодня наше Отечество переживает судьбоносный период, но, как и всегда, в трудные времена единство народа и любовь к Родине помогают нам преодолевать любые испытания.

Жители Тульской области – настоящие патриоты, мужественные, талантливые, неравнодушные. Своими ратными и трудовыми подвигами, научными и спортивными достижениями туляки всегда прославляли страну, вкладывали все свои силы и знания в ее развитие. И сейчас мы остаемся верны своим традициям, своему долгу и Отечеству. Делаем все для укрепления его могущества и суверенитета.

Уверен, продолжая развивать потенциал тульской земли, мы будем и дальше способствовать процветанию нашего государства.  
С праздником вас! С Днем России!


Председатель Тульской областной Думы
Николай Воробьев.

Уважаемые земляки!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с Днем России!

Это праздник единения и согласия, любви к нашей стране, к ее славному прошлому и героическому настоящему. Он олицетворяет неразрывную связь многовековых традиций государственности, патриотизма и гражданственности.

Мы хотим видеть Родину сильной, свободной, процветающей. И будем делать все, чтобы наше государство крепло, развивалось и каждый человек находил применение своим способностям и талантам.

Сегодня перед Россией стоят новые серьезные вызовы, которые требуют консолидации усилий всего общества и каждого из нас. Убежден, что сообща мы справимся со всеми трудностями, все преодолеем и обязательно победим.

Желаю счастья, благополучия и успехов в делах на благо великой России!


 

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Илья Курилов,
генеральный директор
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Уважаемые туляки!

От лица коллективов оборонных предприятий ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «АК „Туламашзавод“», АО «Тулаточмаш», а также от себя лично поздравляю вас с одним из главных государственных праздников — Днем России.

Этот день знаменует торжество суверенитета страны, ее могущество и нашу любовь к Родине. Россия многонациональна и многоконфессиональна, но ее граждане едины духом, верой в будущее и верностью традициям. Мы помним обо всех славных достижениях предков, но вместе с тем сами творим наше настоящее и со стремлением к лучшему смотрим в будущее.

Туляки же многие века преданно служили отчизне, помогая укреплять ее обороноспособность и наращивать экономику. Наши оружейники — это символ любви к Отечеству. И впредь мы будем хранить память о достойных земляках и воспитывать поколения, которые гордо встанут с ними в один ряд.

Желаю всем россиянам процветания, личностного и духовного роста и безграничной любви к своей Родине. От каждого из нас зависит, какой Россия станет завтра.

 

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Николай Борзенков,
генеральный директор ООО «Металлопрокатный завод».

Дорогие туляки!

12 июня напоминает каждому из нас о великой истории России, о подвиге наших отцов и дедов. Благодаря им наша страна сегодня — сильное и независимое государство, уверенно смотрящее перед, надежно охраняющее свои национальные интересы и бережно передающее из поколения в поколение народные традиции.

День России объединяет вместе тысячи людей, наполняя каждого гордостью за родную страну и чувством сопричастности к ее настоящему и будущему.

Трудолюбие, забота о семье и близких, служение на благо Отчизны, героизм и самоотдача — эти качества присущи всем, кто считает себя патриотом своей Родины и гражданином Российской Федерации. Оружейники — яркое тому подтверждение. Спасибо вам за труд, целеустремлённость и мастерство.

В этот день хочу пожелать вам успехов, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей. Пусть в домах царит достаток, счастье, мир и любовь! С праздником, дорогие друзья!

 

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Андрей Кишалов,
генеральный директор 
охранного холдинга «БАРС».

Дорогие туляки!

День России — это день каждого, кто живет в нашей необъятной и многонациональной стране. Этот праздник объединяет и напоминает о героическом пути нашей Родины — ее победах в прошлом и достижениях в настоящем. Он — символ мощи российского государства, единства и ответственности каждого за будущее наших детей.

Тульская область испокон веков не только смело стоит на защите интересов России, но и является родным домом для многих выдающихся писателей, спортсменов, ученых, врачей, инженеров и оружейников. Жители нашего региона бережно относятся к традициям и духовным ценностям, уважают историю Тульского края и сохраняют свою самобытность, являясь примером для подрастающего поколения и передавая ему свой бесценный опыт.

Поздравляю каждого с Днем нашей великой России. Желаю оптимизма, здоровья, мира и добра, достижения новых вершин и побед!

 

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депутат Тульской областной Думы, 
председатель отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ  
в Тульской области
Сергей Гребенщиков.
 

С Днем России!

Дорогие земляки! Сегодня день нашей великой страны – День России!

Мы по праву гордимся тем, что мы – россияне! Гордимся нашей историей, духовным и культурным наследием наших предков! Нас всех объединяет любовь к Родине – нашей необъятной России, и родному Тульскому краю.  И в этой любви – наша сила и наша сплоченность! 

Вместе мы делаем всё для того, чтобы и мы, и наши дети жили в свободной, счастливой, благополучной стране. Мы верим в будущее России! И эта вера укрепляет нас во всех испытаниях. 
От всей души желаю каждому – счастья и крепкого здоровья, гармонии и достатка в семьях, мира и добра!

 С праздником!

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сегодня, в 09:00 −8
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