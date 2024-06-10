В выходные 40 туляков сели за руль «под градусом»

С 7 по 9 июня тульские гаишники задержали 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 19 нарушителей были пьяны, двое при этом не имели водительского удостоверения. 16 человек отказались от медосвидетельствования, у пятерых из них не было прав.
Трое задержанных в течение года уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду, теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:
Пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы.
Нетрезвое вождение — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам стало известно о фактах вождения в состоянии опьянения, звоните по телефонам:
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
- ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.