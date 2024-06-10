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В выходные 40 туляков сели за руль «под градусом»
Фото из архива Myslo.

В выходные 40 туляков сели за руль «под градусом»

Трое из них уже привлекались за пьяную езду, и теперь им грозит судимость по уголовной статье.

С 7 по 9 июня тульские гаишники задержали 40 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. 19 нарушителей были пьяны, двое при этом не имели водительского удостоверения. 16 человек отказались от медосвидетельствования, у пятерых из них не было прав.

Трое задержанных в течение года уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду, теперь им грозит уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. Госавтоинспекция Тульской области напоминает:

Пьяная езда наказывается штрафом в 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность. Максимальная санкция — до двух лет лишения свободы.

Нетрезвое вождение — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД, которые приводят к наиболее тяжелым последствиям. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам стало известно о фактах вождения в состоянии опьянения, звоните по телефонам:

  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Туле: 32-95-40, 32-95-42,
  • ДЧ ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.

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сегодня, в 08:00 0
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