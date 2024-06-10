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В Тульской области 12 пляжей оказались не готовы к сезону

В Тульской области 12 пляжей оказались не готовы к сезону

Врио губернатора отчитал глав районов, в которых не открыты зоны отдыха.

По состоянию на 9 июня в Тульской области работают 53 пляжа из 65 официальных. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве. Дмитрий Миляев: «У нас купальный сезон всегда 1 июня. А у вас не готовы пляжи. Скоро уже снег пойдёт! К следующему понедельнику все должны быть открыты!»

Из представленному врио главы региона доклада следует, что не готовыми к купальному сезону оказались 12 пляжей в следующих районах: Арсеньевский, Белевский, Воловский (по 1 пляжу). Киреевский и Одоевский (по 2), Куркинский (1), Чернский (1), Ясногорский (2), р. п. Новогуровский (1). Причина — не подготовлена инфраструктура пляжей.

Также врио губернатора потребовал усилить информационную работу с населением: за первую неделю в водоемах Тульской области утонули шесть человек. 

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сегодня, в 12:50 +1
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