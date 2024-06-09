Где в Туле не будет электричества 10 июня

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
- пер. Докучаева, 1-6,
- пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
- пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- пр-д Вильямса, 1, 2, 3,
- ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 29-43 (нечётн.), 33-а,
- пер. 2-й Комбайновый, 1, 2, 3, 4, 6,
- ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
- ул. Мусоргского, 8, 10,
- ул. Кутузова, 18, 20, 22, 31, 33, 33-а, 35, 37, 177, 179, 181,
- пер. Лизы Чайкиной, 1, 2,
- ул. Р. Зорге, 27, 29, 31, 33,
- ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 26, 30, 32,
- ул. Шухова, 20-а, 22-а, 24 к. 2, 26-а, 28,
- ул. Дачная, 11-22,
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 20, 22,
- ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
- Хлебная площадь, 13-18, 15-а, 18-а,
- ул. Оборонная, 40/1,
- пр-т Ленина, 62, 64, 66; ул. Первомайская, 9,
- пер. Городской, 29, 31, 31 к.1, 32 к.4, 33, 33-а, 43, 60,
- пос. Михалково: СНТ «Приволье»
- Мясново: Ханинский пр-д, 31,
- ул. М. Жукова, 7.