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Где в Туле не будет электричества 10 июня

Где в Туле не будет электричества 10 июня

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ­­­­­ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,
  • пер. Докучаева, 1-6,
  • пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 1, 2, 3,
  • ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 29-43 (нечётн.), 33-а,
  • пер. 2-й Комбайновый, 1, 2, 3, 4, 6,
  • ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
  • ул. Мусоргского, 8, 10,
  • ул. Кутузова, 18, 20, 22, 31, 33, 33-а, 35, 37, 177, 179, 181,
  • пер. Лизы Чайкиной, 1, 2,
  • ул. Р. Зорге, 27, 29, 31, 33,
  • ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 26, 30, 32,
  • ул. Шухова, 20-а, 22-а, 24 к. 2, 26-а, 28,
  • ул. Дачная, 11-22,
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 20, 22,
  • ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),
  • Хлебная площадь, 13-18, 15-а, 18-а,
  • ул. Оборонная, 40/1,
  • пр-т Ленина, 62, 64, 66; ул. Первомайская, 9,
  • пер. Городской, 29, 31, 31 к.1, 32 к.4, 33, 33-а, 43, 60,
  • пос. Михалково: СНТ «Приволье»
  • Мясново: Ханинский пр-д, 31,
  • ул. М. Жукова, 7.

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