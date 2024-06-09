Где в Туле не будет электричества 10 июня

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

­­­­­ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158, 164,

пер. Докучаева, 1-6,

пер. Комарова, 2-6 (чётн.), 1, 3,

пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

пр-д Вильямса, 1, 2, 3,

ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 29-43 (нечётн.), 33-а,

пер. 2-й Комбайновый, 1, 2, 3, 4, 6,

ул. Комбайновая, 16, 17, 18,

ул. Мусоргского, 8, 10,

ул. Кутузова, 18, 20, 22, 31, 33, 33-а, 35, 37, 177, 179, 181,

пер. Лизы Чайкиной, 1, 2,

ул. Р. Зорге, 27, 29, 31, 33,

ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 26, 30, 32,

ул. Шухова, 20-а, 22-а, 24 к. 2, 26-а, 28,

ул. Дачная, 11-22,

Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 20, 22,

ул. М. Смирнова 1-31 (нечётн.), 2-26 (чётн.),

Хлебная площадь, 13-18, 15-а, 18-а,

ул. Оборонная, 40/1,

пр-т Ленина, 62, 64, 66; ул. Первомайская, 9,

пер. Городской, 29, 31, 31 к.1, 32 к.4, 33, 33-а, 43, 60,

пос. Михалково: СНТ «Приволье»

Мясново: Ханинский пр-д, 31,

ул. М. Жукова, 7.