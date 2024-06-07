Александр Денисов станет спортивным директором «Арсенала» 

Фото Алексея Пирязева.

Бывший футболист тульского «Арсенала» Александр Денисов станет спортивным директором клуба. Об этом в своем телеграм-канале рассказал журналист Сергей Ильев.

— Напомню, что в прошлом сезоне весь спортивный блок в «Арсенале» был завязан на Александре Сторожуке. Сначала это было необходимостью, поскольку команду пришлось экстренно собирать за полторы недели до старта, и времени на поиски менеджера не было. А потом уже и не было резона ничего менять: «канониры» стабилизировались, мощно «втопили» осенью и в итоге дошли до стыковых матчей, — пишет журналист.

Если Денисов станет спортивным директором, селекционные вопросы они будут решать вместе с тренером команды Сторожуком.

