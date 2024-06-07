В Кировском сквере начались работы по благоустройству

Стартовал второй этап благоустройства Кировского сквера. Напомним, общественное пространство стало победителем рейтингового голосования в прошлом году.

Здесь установят детские игровые и спортивные площадки, лавочки, урны, освещение, выполнят дополнительное озеленение, заменят плиточное покрытие. В фонтанный комплекс войдут две чаши с арт-объектом и пешеходный фонтан. Дополнительные работы проведут и в первой части сквера, там обновят подпорные стены, добавят зеленые насаждения, детское игровое и спортивное оборудование. По муниципальной программе отремонтируют помещения для пункта полиции и проката спортивного инвентаря.

Как сообщили в администрации города, работы проведут по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Срок окончания работ — IV квартал 2024 г.