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В Кировском сквере начались работы по благоустройству

В Кировском сквере начались работы по благоустройству

7 июня подрядчик ООО «Стройэталонфинанс» приступил к демонтажу старого покрытия и оборудования.

Стартовал второй этап благоустройства Кировского сквера. Напомним, общественное пространство стало победителем рейтингового голосования в прошлом году.

Здесь установят детские игровые и спортивные площадки, лавочки, урны, освещение, выполнят дополнительное озеленение, заменят плиточное покрытие. В фонтанный комплекс войдут две чаши с арт-объектом и пешеходный фонтан. Дополнительные работы проведут и в первой части сквера, там обновят подпорные стены, добавят зеленые насаждения, детское игровое и спортивное оборудование. По муниципальной программе отремонтируют помещения для пункта полиции и проката спортивного инвентаря. 

Как сообщили в администрации города, работы проведут по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Срок окончания работ — IV квартал 2024 г.

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Кировский скверПролетарский район

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