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В Плавске подростка ждет суд за участие в мошеннической схеме

В Плавске подростка ждет суд за участие в мошеннической схеме

Парень помог мошенникам заработать 290 тыс. рублей.

Следователем Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве.

В мае 2024 года неизвестные позвонили двум жительницам Тульской области и ввели их в заблуждение, сообщив, что их близкие попали в ДТП и им срочно требуются деньги.  Действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, подросток забрал у женщин в общей сумме 290 000 рублей и перевел их мошенникам за вознаграждение.

В настоящее время с несовершеннолетним работают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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