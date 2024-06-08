В Плавске подростка ждет суд за участие в мошеннической схеме

Следователем Плавского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве.

В мае 2024 года неизвестные позвонили двум жительницам Тульской области и ввели их в заблуждение, сообщив, что их близкие попали в ДТП и им срочно требуются деньги. Действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, подросток забрал у женщин в общей сумме 290 000 рублей и перевел их мошенникам за вознаграждение.

В настоящее время с несовершеннолетним работают следователи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.