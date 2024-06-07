  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Студента тульского медколледжа получит правительственную стипендию - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Студентка тульского медколледжа получит правительственную стипендию
Фото: minzdrav.tularegion.ru

Студентка тульского медколледжа получит правительственную стипендию

Она назначена Полине Кишкановой за выдающиеся достижения в учебе.

Полине 20 лет, она родилась в Ефремовском районе. Сейчас учится на 3 курсе по специальности «Фармация».  Девушка активно участвует в студенческой жизни и хочет стать высококвалифицированным специалистом.

– Я верю, что своей работой смогу внести вклад в улучшение здоровья людей,  – говорит девушка. – Считаю, что медицина – это больше, чем наука. Это забота и любовь к человеку!

Стипендия Правительства РФ – самая престижная правительственная стипендия в России. Ее цель – поддержка, поощрение и официальное признание студентов и аспирантов, добившихся значительных успехов в деятельности по наиболее важным для нашей страны направлениям. Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 19:42 +2
Другие статьи по темам
Событие
Тульский областной медицинский колледжстипендия Правительства РФмедик
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле водитель Audi захотел через двойную сплошную
В Туле водитель Audi захотел через двойную сплошную
Более 1,5 тыс. торговых точек региона предлагают снять наличные на кассе
Более 1,5 тыс. торговых точек региона предлагают снять наличные на кассе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.