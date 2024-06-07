Студентка тульского медколледжа получит правительственную стипендию

Фото: minzdrav.tularegion.ru

Полине 20 лет, она родилась в Ефремовском районе. Сейчас учится на 3 курсе по специальности «Фармация». Девушка активно участвует в студенческой жизни и хочет стать высококвалифицированным специалистом.

– Я верю, что своей работой смогу внести вклад в улучшение здоровья людей, – говорит девушка. – Считаю, что медицина – это больше, чем наука. Это забота и любовь к человеку!

Стипендия Правительства РФ – самая престижная правительственная стипендия в России. Ее цель – поддержка, поощрение и официальное признание студентов и аспирантов, добившихся значительных успехов в деятельности по наиболее важным для нашей страны направлениям. Стипендия назначается ежегодно с 1 сентября на один учебный год.