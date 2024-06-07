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Более 1,5 тыс. торговых точек региона предлагают снять наличные на кассе
По информации тульского отделения Банка России

Более 1,5 тыс. торговых точек региона предлагают снять наличные на кассе

Сейчас такую услугу оказывают многие супермаркеты, небольшие магазины, аптеки и автозаправки на территории региона.

В Тульской области получить наличные вместе с покупкой, оплаченной банковской картой, можно примерно в 1500 торговых точек. Сервис особенно актуален в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков, а иногда и банкоматов. Бизнесу он позволяет сократить расходы на инкассацию, и людям – оперативно снять деньги

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо совершить покупку на кассе торговой точки хотя бы на минимальную сумму и оплатить ее картой. При этом с одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч за месяц.

Узнать, доступна ли услуга в ближайшем магазине или на заправке, можно по надписи на терминале оплаты. Если специальной наклейки нет, стоит спросить о сервисе у кассира. Для снятия наличных перед оплатой покупки необходимо убедиться, что на карте достаточно средств, и сообщить кассиру о желании получить деньги. Если в кассе есть подходящие купюры, сумму добавят в чек – она спишется вместе со стоимостью покупки.

Важно: торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банки могут устанавливать свои тарифы.

Условия предоставления сервиса лучше уточнить в конкретном банке, выпустившем карту.

 

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