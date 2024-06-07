Более 1,5 тыс. торговых точек региона предлагают снять наличные на кассе

По информации тульского отделения Банка России

В Тульской области получить наличные вместе с покупкой, оплаченной банковской картой, можно примерно в 1500 торговых точек. Сервис особенно актуален в небольших населенных пунктах, где нет офисов банков, а иногда и банкоматов. Бизнесу он позволяет сократить расходы на инкассацию, и людям – оперативно снять деньги

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо совершить покупку на кассе торговой точки хотя бы на минимальную сумму и оплатить ее картой. При этом с одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч за месяц.

Узнать, доступна ли услуга в ближайшем магазине или на заправке, можно по надписи на терминале оплаты. Если специальной наклейки нет, стоит спросить о сервисе у кассира. Для снятия наличных перед оплатой покупки необходимо убедиться, что на карте достаточно средств, и сообщить кассиру о желании получить деньги. Если в кассе есть подходящие купюры, сумму добавят в чек – она спишется вместе со стоимостью покупки.

Важно: торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банки могут устанавливать свои тарифы.