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В поселке Ленинский перекладывают водовод
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В поселке Ленинский перекладывают водовод

Ожидается, что работы будут завершены в ноябре.

В пос. Ленинский рабочие перекладывают более 22 км водовода. 19 км труб уже уложены. Кроме того, подрядчик разобрал старую водонапорную башню, демонтировал насосную станцию и пробурил новую артезианскую скважину.

Уже установлены более 15% колодцев. Продолжаются  работы по обустройству котлована для резервуаров с очищенной водой. Рядом оборудуют станцию водоподготовки, которая будет снабжать водой жителей Ленинского и Барсуков.

По данным администрации Тулы, работы выполнены на 40%. Они завершатся в ноябре.

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