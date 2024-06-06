В поселке Ленинский перекладывают водовод

В пос. Ленинский рабочие перекладывают более 22 км водовода. 19 км труб уже уложены. Кроме того, подрядчик разобрал старую водонапорную башню, демонтировал насосную станцию и пробурил новую артезианскую скважину.
Уже установлены более 15% колодцев. Продолжаются работы по обустройству котлована для резервуаров с очищенной водой. Рядом оборудуют станцию водоподготовки, которая будет снабжать водой жителей Ленинского и Барсуков.
По данным администрации Тулы, работы выполнены на 40%. Они завершатся в ноябре.