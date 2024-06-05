В Ясногорском районе производили творог с кишечной палочкой

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверили работу одного из ясногорских предприятий, специализирующихся на производстве молочной продукции.

Поводом для вмешательства стала информация, поступившая из Санкт-Петербурга. Там эксперты проверили творога, поступивший в один из детских садов северной столицы. Выяснилось, что продукт не соответствует требованиям техрегламента ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», по показателям «дрожжи» и «бактерии группы кишечных палочек (колиформы)».

Установлено, что предприятие зарегистрировало декларацию о соответствии на продукцию, не соответствующую требованиям качества и безопасности. Этот документ аннулирован. Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.