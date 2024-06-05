Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются грозы и порывистый ветер

Фото из архива Myslo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 6 июня местами в Тульской области пройдут грозы, с усилением ветра при грозе до 12-17 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил личной безопасности! Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий немедленно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или 112.