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Дефицит водителей: в администрации Тулы рассказали о ситуации с маршрутом № 55
Фото Алексея Пирязева.

Дефицит водителей: в администрации Тулы рассказали о ситуации с маршрутом № 55

Руководство транспортной компании о проблеме знает и активно пытается привлечь водителей в штат. Пока выходит плохо.

В редакцию Myslo обратился туляк. Он поинтересовался о том, что происходит с маршрутом № 55, — автобуса практически невозможно дождаться. 

— Услышал разговор водителей, о том что работать некому, все увольняются. Заметил, что на маршруте остались только разваливающиеся «газели» и один пазик, — поделился читатель Николай.

За комментарием Myslo обратился в администрацию Тулы. Как сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству, рейс № 55 Ивановские дачи — мкр-н Петровский квартал обслуживается транспортной компанией ООО «ТАКТ». Маршрут работает без дотаций из бюджетов всех уровней на возмещение части затрат при перевозке пассажиров и багажа. Его обслуживает шесть единиц автобусов. График работы — с 6.00 до 21.20, средний интервал движения — 15-20 мин.

— Анализ выявил неисполнение установленного расписания. По всем фактам с компанией-перевозчиком ведется претензионная работа, направленная на стабилизацию и увеличение объема транспортных услуг, оказываемых жителям города, — прокомментировали в муниципалитете. 

Основная причина проблем с маршрутом № 55 — дефицит водителей.

Как отметили в управлении, руководство транспортной компании о проблеме знает и активно пытается привлечь водителей в штат.

— На постоянной основе размещается информация о преимуществах работы водителем пассажирского транспорта. Осуществляется тесное взаимодействие с преподавательским составом профильных учебных заведений. Администрация Тулы совместно с руководством транспортных предприятий на постоянной основе осуществляет мониторинг рынка труда водителей общественного транспорта. Работа данного автобусного маршрута находится на контроле.

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сегодня, в 11:15 0
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Место
администрация Тулымикрорайон Петровский кварталИвановские дачи

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