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Погода в Туле 1 июня: жарко, возможен дождь с грозой
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Погода в Туле 1 июня: жарко, возможен дождь с грозой

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

Переменная облачность. Кратковременный дождь, (по данным сайта Гидрометцентра России 1,9 мм) днем местами гроза. Ветер переменный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +24…+29°С.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст. 

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