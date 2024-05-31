Погода в Туле 1 июня: жарко, возможен дождь с грозой

Переменная облачность. Кратковременный дождь, (по данным сайта Гидрометцентра России 1,9 мм) днем местами гроза. Ветер переменный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +24…+29°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
Переменная облачность. Кратковременный дождь, (по данным сайта Гидрометцентра России 1,9 мм) днем местами гроза. Ветер переменный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем +24…+29°С.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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