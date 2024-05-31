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Жара и дожди: Вильфанд дал прогноз погоды на начало июня
Фото Алексея Пирязева.

Жара и дожди: Вильфанд дал прогноз погоды на начало июня

Что ждать от погоды в первый месяц лета?

По прогнозам синоптиков, июнь может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. В первый месяц лета прогнозируется не только палящий зной, но и большое количество ливней и мощных ураганов. 

Температура поднимется на семь градусов выше обычных показателей. Метеорологи поясняют это изменением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. В Москве и Московской области ожидается до +35 градусов в тени — пишут «Известия». По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на Русской равнине может произойти и сильное понижение температурного фона. Фатальных заморозков как в мае не будет, но обещают дожди.  

Gismeteo также прогнозирует осадки и жару до 27+ в ближайшие дни в Туле. 

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Похожий прогноз дает и «Яндекс Погода». 

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Фотограф:
сегодня, в 13:51 0
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