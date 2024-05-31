Жара и дожди: Вильфанд дал прогноз погоды на начало июня

Фото Алексея Пирязева.

Что ждать от погоды в первый месяц лета?

По прогнозам синоптиков, июнь может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений. В первый месяц лета прогнозируется не только палящий зной, но и большое количество ливней и мощных ураганов.

Температура поднимется на семь градусов выше обычных показателей. Метеорологи поясняют это изменением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. В Москве и Московской области ожидается до +35 градусов в тени — пишут «Известия». По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, на Русской равнине может произойти и сильное понижение температурного фона. Фатальных заморозков как в мае не будет, но обещают дожди.

Gismeteo также прогнозирует осадки и жару до 27+ в ближайшие дни в Туле.

Похожий прогноз дает и «Яндекс Погода».