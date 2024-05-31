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Бывшего врио начальника УМВД по Тульской области подозревают в организации незаконной миграции

Бывшего врио начальника УМВД по Тульской области подозревают в организации незаконной миграции

И злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее мы писали, что 30 мая у себя дома был задержан бывший врио начальника УМВД по Тульской области Роман Корсаков.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что Корсаков подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и организации незаконной миграции. В настоящее время следователями проводятся обыски по месту жительства и работы Корсакова. Расследование уголовного дела продолжается. 

По нашей информации, задержание Корсакова напрямую связано с арестом начальника управления миграционной службы УМВД по Тульской области Дениса Оськина.

Напомним, полковнику полиции вменяют организацию незаконной миграции в колоссальных объемах: речь идет о незаконной выдаче гражданства минимум 700 мигрантам.

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