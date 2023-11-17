Тульский Дом ребенка отметил столетний юбилей

Фото Алексея Пирязева.

Сто лет назад Дом ребенка, в то время «Дом младенца», принял первых детей-сирот.

За это время около 20 тысяч детей с рождения и до трех лет, сменяя друг друга, нашли здесь свой первый Дом. Здесь они учились улыбаться, ходить, говорить. Здесь добрые, ласковые руки мамы им заменили руки врачей, воспитателей, медсестер.

В честь столетия учреждения прошло торжественное собрание в атриуме Тульского кремля.





Первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев зачитал поздравительный адрес от губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина. В нем в частности говорится:

— За прошедшие годы Дом ребенка помог встать на ноги более чем двадцати тысячам детей с непростой судьбой. Сохраняя вековые традиции учреждения, вы дарите воспитанникам любовь и заботу, окружаете их теплом и лаской. Именно благодаря вам многие малыши делают первые шаги, произносят свои первые слова. Ваша благородная работа требует не только профессиональной подготовки, но и человеческих качеств: доброты, терпения и любви. Спасибо вам за добросовестный труд и неравнодушия.

От себя Дмитрий Вячеславович добавил:

— Дети — это смысл нашей жизни и будущее нашей страны. В Доме ребенка действительно живут дети с непростой судьбой. Это малыши, которые остались без внимания и попечения своих родителей, по разным причинам. Это детишки, которые нуждаются в особом уходе, потому что у них серьезные проблемы со здоровьем. В Доме ребенка созданы все условия, чтобы дети чувствовали себя максимально комфортно. А еще Дом ребенка дарит надежду на обретение семьи. Низкий поклон всему коллективу!

Дмитрий Миляев отметил, что при поддержке Алексея Дюмина в регионе уделяется пристальное внимание вопросам здоровья и благополучия детей. Он также поблагодарил социальных партнеров Дома ребенка, членов попечительского совета за постоянную поддержку учреждения.



Валентина Ивановна Елистратова, главный врач «ГУЗ Тульский областной специализированный дом ребенка № 1» (справа).

Работники Дома ребенка за заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд были награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, медалями «Трудовая доблесть III степени».



Нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждена Юлия Юдочкина, врач-педиатр.

Для всех сотрудников Дома ребенка это не просто работа. Это целая жизнь, которой они отдают себя целиком и полностью.

Майя Рашидовна Ющенко в Дом ребенка пришла работать шесть лет назад. Год проработала палатной медсестрой в паллиативном отделении, а потом ее назначили старшей медсестрой этого отделения. По профессии Майя Рашидовна — фельдшер, работала в ТулГУ, в частной офтальмологии, а всего в медицине она 22 года.

— Задача нашего отделения — ухаживать за тяжело больными, немощными детьми, которые остались без попечения родителей. В Дом ребенка меня привела жалость к этим деткам и желание им помочь.

Паллиативное отделение отделение рассчитано на 15 коек — для самых «тяжелых» деток с генетическими заболеваниями, ДЦП, параличом. Оно обеспечивает им достойный уход. Мы стараемся, чтобы они выздоравливали и жили долго. Кто-то из малышей выписывается из этого отделения, ну, а кто-то, к сожалению, умирает. Это всегда очень тяжело для нас, для всего отделения.

У медсестер, нянечек, санитарок есть свой способ восстановиться после рабочего дня. У меня это — мой сын, я вникаю в его проблемы, учебу, помогаю ему. Дома стараюсь не думать о работе. А еще у меня есть хобби — я занимаюсь дизайном интерьером, так что стараюсь отвлекаться.

Для меня Дом ребенка — отдушина, я всю себя отдаю этой профессии. Я живу этой работой — для этого я и училась. Смысл нашей жизни — сделать так, чтобы маленьким деткам стало лучше от того, что мы делаем. Люблю свою профессию за то, что она дает видимые плоды. Ребеночек болеет — и ему становится легче от твоих усилий. Что может быть лучше? Никогда не изменяла медицине и не планирую этого делать.

Коллектив у нас очень дружный, мы как большая семья. Желаю всем коллегам, чтобы они были здоровы, счастливы, чтобы у них не было выгорания. А Дому ребенка — процветания!

Ольга Николаевна Власова в Доме ребенка работает музыкальным руководителем. Уже более четверти века она делает жизнь маленьких детей ярче, веселее и интереснее.

— Раньше я работала в детском саду, мой общий стаж работы — 43 года. Первое время я очень волновалась, помню, пришла вечером, когда детей уже укладывали спать, поговорить и узнать, что это за ребятки, как с ними работать.

Когда увидела их в первый раз, подумала как мама: «Ну почему они здесь?» Теперь я уже бабушка, но все равно задаюсь этим же вопросом. В каждом ребенке я вижу своих внуков, и начинаю к ним по-особенному относиться. Я богатая мама и бабушка: у меня две дочки и пять внуков!

Я знаю, что меня дети ждут. Что меня дети любят, бегут на мои занятия. Зовут меня кто «Ляля», кто «Николавна». Для меня это любимая работа, которой я отдаю свою душу, отдаю всю себя.

Наши дети неизбалованные современной музыкой. Мы любим детские песни, танцуем под них — и с платочками, и с деревянными ложками. Любим и современные танцы: танцуем на прогулках, в группах — везде!

Своему замечательному коллективу желаю подольше поработать, побольше радостных дней в жизни и мира!

Из истории Тульского Дома ребенка

Летопись Тульского областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 1 началась с ноября 1923 года, когда в соответствии с постановлением Тулгубисполкома был создан Дом младенца. В его задачи входило содержание и воспитание круглых сирот и подкидышей до трех лет.

Великая Отечественная война прервала мирный ход жизни Дома младенца. В 1941 году его персонал и воспитанники покинули Тулу и эвакуировались за Урал, в Челябинскую область. Возобновить работу детское учреждение смогло только в 1943 году. Согласно постановлению Тульского облисполкома от 29 марта 1943 года, Дом младенца был передан в ведение Облздравотдела и переименован в Тульский областной Дом ребенка.

В 1945 году в Туле был открыт городской Дом ребенка на улице Демьянова. Два года спустя еще один Дом ребенка был организован во втором по величине после Тулы городе области — Новомосковске.

1 июня 2015 года в доме ребенка открылось отделение паллиативной медицинской помощи, рассчитанное на 10 коек. С 1 сентября 2022 года отделение расширилось до 15 коек. Паллиативная медицинская помощь оказывается больным детям из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся на временном пребывании в возрасте до 12 лет, а также по заключению врачебной комиссии.

В Доме ребенка работают около 300 человек: медики, педагоги, обслуживающий персонал (санитарки, повара, прачки, водители и т. д.). Подавляющее большинство коллектива — женщины.

Волею судьбы именно они заменили тех родителей, которые отказались от своего главного в жизни предназначения — дарить своим детям любовь и заботу.

Врачами-педиатрами Дома ребенка проводится большая комплексная работа по лечению, профилактике, оздоровлению и реабилитации малышей.

Воспитанники дома ребенка находятся под постоянной заботой Тульской епархии и членов попечительского и общественного советов