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Туляки могут поучаствовать в создании памятника из монет

Туляки могут поучаствовать в создании памятника из монет

В Музее обороны Тулы состоялась закладка капсулы для сбора монет на памятник. Из них отольют памятник.

— Услышав об этом уникальном проекте, я сразу же поняла, что такое мероприятие должно пройти именно в нашем музее. В месте, где сконцентрирована память и знания о подвигах и героизме наших предков, — сказала заведующая отделом Тульского музейного объединения Ирина Авдюшкина.

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Во встрече принял участие белорусский общественный деятель, благотворитель, рекордсмен Паралимпийских игр Алексей Талай. Именно его фонд является инициатором по созданию народных памятников в столицах союзных государств — Минске и Москве. 

— Наша задумка состоит в том, чтобы построить три памятника в честь наших дедов и прадедов. Всего по одной монетки от каждой семьи станет огромным вкладом в наше дело. Просто представьте, что сейчас вы держите монету в руках, а завтра она станет частью народного монумента, — сказал гостям Алексей Талай.

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Отметим, что подобный мемориал уже был установлен в Минске в 2022 году, новый планируют возвести в Москве на Поклонной горе в 2025 году, еще один будет построен в Брестской крепости уже в этом. 

Первыми в колбу опустили уникальные монеты времен Великой Отечественной войны, выкопанные с мест боев. Свой вклад в торжественной обстановке также внесли почетные ветераны боевых действий, жены участников СВО, представители союза женщин, студенты и школьники.

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30 июня Владимир Путин наградил Алексея Талая орденом Дружбы за организацию масштабной гуманитарной миссии на Донбассе. В разговоре с туляками белорусский деятель признался, что в беседе с Президентом, упомянул свой проект по созданию памятников. Владимир Путин поддержал инициативу и даже пообещал передать в пункт сбора свои монеты.

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Все желающие могут принести монету в Музей Обороны Тулы до 19 января 2025 года. 

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ТулаМузей обороны Тулы
 

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