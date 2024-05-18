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Какие дачи можно купить в Туле за полмиллиона рублей: обзор Myslo
Фото: Avito.ru

Какие дачи можно купить в Туле за полмиллиона рублей: обзор Myslo

Представляем очередную подборку интернет-объявлений.

Месяц назад мы вместе со специалистами по недвижимости попытались выяснить, из чего складывается цена дачных участков. А сейчас решили узнать, какую дачу можно приобрести в черте города в ультрабюджетном сегменте: не дороже 500 тысяч рублей.

Мы отбирали для обзора варианты, соответствующие следующим условиям: цена, продажа от частного лица, наличие электричества, сезонного водоснабжения, минимального ремонта и приличное состояние земельного участка. Таких объявлений нашлось всего 19, самые интересные из них – перед вами. Поехали!

 

Самый дешёвый вариант – домик площадью 14 кв. м. на участке 4 сотки в СНТ «Заречный». Год постройки – 2014, стены сделаны из экспериментальных материалов, имеется веранда и парковочное место.

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В домике 2 комнаты, одна из них используется в качестве кухни. Есть летний душ, туалет  и хозблок. По периметру – забор с калиткой и воротами. Есть фундамент под капитальный дом. Цена – 400 тысяч рублей, возможен торг.

 

В СНТ «Энергетик-3», недалеко от Калужского шоссе выставлена на продажу дача площадью 26,6 кв. м. на участке 540 кв. м. Однокомнатный дом построен из бруса, сделан косметический ремонт.

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К домику пристроена застеклённая веранда, участок ровный, прямоугольной формы. Сезонное водо- и электроснабжение. Земля и дом в собственности, есть круглогодичный подъезд. Этот вариант обойдётся в 420 тысяч рублей.

 

Добавив 30 тысяч рублей, можно приобрести самую просторную дачу в этом обзоре – 40-метровый домик в СТ «Геолог и ЦЭМ», расположенном между пос. Первомайский и Щёкинским шоссе.

Один этаж, две комнаты, косметический ремонт. Есть веранда, подвал и санузел на улице, канализация – септик. Подведена вода и электричество. Площадь участка – 7,2 сотки.

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Вот что пишет продавец: «От остановки общественного транспорта «Ивановские дачи» спокойным шагом 10 минут, круглогодичный подъезд. Кооператив действующий, электричество круглый год, вода в сезон без отключений. Ежегодно ведутся работы по благоустройству. В доме – гостиная, кухня и спальня. На участке растут плодово-ягодные деревья. Земля отмежевана, документы готовы к продаже». Цена – 450000 рублей.

 

За бревенчатый домик в СНТ с красивым названием «Лесной изумруд» просят 470 тысяч рублей. Дача находится недалеко от д. Журавка. Площадь дома – 27 «квадратов», участка – 800.

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Описание короткое, но ёмкое: «Имеется одна большая комната 19 кв. м. и закрытая веранда 8 кв. м. Земля вся обработана, высажены плодовые деревья, территория огорожена. Вода подаётся из артезианской скважины, в даче установлен электрический счетчик».

 

Самый дорогой вариант сегодняшней подборки – дача в СНТ «Автомобилист» стоимостью полмиллиона рублей. За эти деньги покупатель получит 10 соток земли и 12-метровый одноэтажный домик.

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На участке – место для автомобиля, два сарая, беседка и парник. Продавец уточняет, что электричество и вода подаются в СНТ с апреля по октябрь. Возможен торг.

Как считаете, найдут ли эти дачи своих новых владельцев? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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