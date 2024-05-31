1 июня в Тульской области прогнозируют высокий индекс УФ-излучения

Фото Алексея Пирязева.

Рекомендуется выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, а также пользоваться солнцезащитными средствами.

1 июня местами в Тульской области прогнозируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. Он составит 6-7 единиц. Такой прогноз сделали синоптики Гидрометцентра.

Рекомендуется выходить на улицу в полуденные часы только в одежде с длинным рукавом, в головных уборах, а также пользоваться солнцезащитными средствами.

УФ-индекс имеет пять градаций по степени опасности для человека: низкий, средний, высокий, очень высокий и экстремальный. Каждой градации соответствует свой цвет на карте.

При высоком значении УФ-индекса рекомендуется в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом.

При очень высоком индексе рекомендуется в полуденные часы оставаться в помещении.

В небольшом количестве УФ-излучение полезно для здоровья и играет важную роль в выработке витамина D. Однако чрезмерное воздействие УФ-излучения связано с различными типами рака кожи, солнечными ожогами, ускоренным старением кожи, катарактами и другими болезнями глаз. Имеются также фактические данные о том, что УФ-излучение снижает эффективность иммунной системы.

Подробные рекомендации, как защититься от воздействия УФ-излучения, читайте тут.