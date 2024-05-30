Впервые тульские онкологи удалили четыре опухоли у пациентки за одну операцию

Фото Тульского областного онкодиспансера.

Врачи областного онкодиспансера спасли жизнь 82-летней тулячке. В феврале 2024 года она обнаружила кровь в моче и обратилась к терапевту по месту жительства. Врач назначил УЗИ органов брюшной полости и почек. В ходе обследования были выявлены опухоли в почке, мочеточнике и мочевом пузыре.

На МРТ подтвердились множественные образования: опухоль в почке около 5 см, в мочеточнике — около 1,5 см и в мочевом пузыре — до 6 см.

Женщину направили на дообследование в Тульский онкодиспансер. Цистоскопическое исследование показало, что опухоль мочевого пузыря проросла в мышечную стенку.

— Учитывая сложность случая, врачи приняли решение о проведении прицельной пункционной биопсии опухоли мочевого пузыря под УЗИ контролем. Результат исследования — злокачественная опухоль с инвазией в мышечный слой II стадии G3, высокоагрессивный вариант рака, — сообщает онкодиспансера.

По итогам дополнительных обследований медики дали заключение, что пациентка сможет выдержать сложную и объемную операцию.

Хирургическое вмешательство длилось 9 часов. Пациентке были лапароскопическим способом удалены почка, мочевой пузырь, мочеточник, матка, яичники и часть влагалища. Выведена уростома на брюшную стенку.

Такая объемная операция в Туле была выполнена впервые.

Гистологическое исследование по итогу показало: рак мочевого пузыря 4 стадии, рак почки 3 стадии и рак мочеточника 1 стадии, а также опухоли в теле матки, маточной трубе и яичнике. Первичный опухолевый очаг оказался именно в мочевом пузыре.

— Мы считаем, что это большая победа наших врачей. Операцию проводили Новиков Александр Борисович, врач-уролог, занимающийся диагностикой и лечением патологий органов мочеполовой системы ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ, и заведующий онкоурологическим отделением ГУЗ «ТОКОД» Александр Васильевич Петряев.

Лапароскопическая методика выполнения такого объемного вмешательства позволила избежать послеоперационных грыж, воспалений и нагноений, — рассказала Тамара Гущина, врач-онкоуролог.