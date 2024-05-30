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В Новомосковске суд конфисковал «ВАЗ 2121» у любителя пьяной езды

В Новомосковске суд конфисковал «ВАЗ 2121» у любителя пьяной езды

Кроме этого, мужчина получил 320 часов обязательных работ.

В Новомосковске 37-летний местный житель признан виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 9 августа 2023 года пьяный обвиняемый, лишенный прав за нетрезвую езду, сел за руль своей машины «ВАЗ 2121». А через пару минут после поездки его остановили сотрудники ГАИ. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Автомобиль марки «ВАЗ 2121», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства.
 

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