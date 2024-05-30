В детских лагерях Тульской области создадут спальные модульные корпуса

Фото из архива Myslo.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова провела рабочее совещание по вопросу участия региона в федеральной программе модернизации организаций отдыха и оздоровления детей.

— Развитие инфраструктуры для оздоровления и отдыха детей — одна из наших приоритетных задач. Важно, чтобы все лагеря были обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания ребят, — отметила Ольга Гремякова.

В сентябре 2023 года правительство Тульской области направило в Министерство просвещения РФ заявку на строительство модульных корпусов, а также на капремонт инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Заявка прошла конкурсный отбор.

В 2025 году планируется построить по два модульных корпуса в оздоровительных лагерях «Ласточка» (Ефремовский район) и «им. Саши Чекалина» (Щекинский район). В 2026-м — два корпуса в оздоровительном лагере «Орленок» (г. Тула). Также за два года будет выполнен капремонт пищеблоков в оздоровительных лагерях «им. Саши Чекалина», «Орленок», «О. Кошевого», «Юность», «Сигнал».

В 2025 году капитально отремонтируют медицинский блок в оздоровительном лагере «Орленок».

На совещании рассмотрели разработанные проекты модульных корпусов, свои рекомендации и замечания дали представители контрольно-надзорных органов. Возведение объектов планируется начать уже осенью. Новые модули примут на отдых тульских школьников в период летней оздоровительной кампании 2025 года.