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МВД выдало Болгарии мужчину, отбывающего в РФ наказание за контрабанду наркотиков

МВД выдало Болгарии мужчину, отбывающего в РФ наказание за контрабанду наркотиков

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России во взаимодействии с Минюстом России организована передача правоохранительным органам Республики Болгария преступника, отбывавшего наказание на территории Российской Федерации.

В 2021 году Наро-Фоминским городским судом Московской области гражданин Болгарии Валери Дочев был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств и их контрабанду.

«В ноябре 2023 года Донским городским судом Тульской области было удовлетворено представление ФСИН России о передаче фигуранта для дальнейшего отбывания наказания в государство гражданской принадлежности. Сегодня в аэропорту Внуково сотрудниками ФСИН России при содействии российского бюро Интерпола осужденный передан представителям болгарской стороны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее мы писали про Дмитрия Вершинина — мужчину экстрадировали из Норвегии в Россию, после чего признали виновным в убийстве 22-летней давности.

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