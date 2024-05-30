МВД выдало Болгарии мужчину, отбывающего в РФ наказание за контрабанду наркотиков

Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России во взаимодействии с Минюстом России организована передача правоохранительным органам Республики Болгария преступника, отбывавшего наказание на территории Российской Федерации.

В 2021 году Наро-Фоминским городским судом Московской области гражданин Болгарии Валери Дочев был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств и их контрабанду.

«В ноябре 2023 года Донским городским судом Тульской области было удовлетворено представление ФСИН России о передаче фигуранта для дальнейшего отбывания наказания в государство гражданской принадлежности. Сегодня в аэропорту Внуково сотрудниками ФСИН России при содействии российского бюро Интерпола осужденный передан представителям болгарской стороны», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее мы писали про Дмитрия Вершинина — мужчину экстрадировали из Норвегии в Россию, после чего признали виновным в убийстве 22-летней давности.